Maria Bertini e Angelo Landini tagliano il traguardo dei 102 anni

Sommando le loro età si arriva alla bellezza di 204 anni. Stiamo parlando del massese Angelo Landini e dell’alfonsinese Maria Bertini, che rispettivamente giovedì e mercoledì scorso hanno tagliato il traguardo delle 102 primavere. Nato il 30 marzo 1913, Angelo è la seconda persona ‘meno giovane’ di Massa Lombarda ed è uno dei sette centenari della cittadina. Dopo l’8 settembre non risposte alla chiamata della Repubblica di Salò, entrando in stretto contatto con il Comitato Nazionale di Liberazione. Ama muoversi in totale autonomia ed è dotato di grande lucidità. Ha lavorato tutta la vita alle dipendenze dell’Eridania, nei vari zuccherifici. La sua mansione prevalente era elettricista, maestro d’opera. È rimasto vedovo 10 anni fa della moglie Isaura e ha due figlie, Liviana e Giuliana, che lo hanno festeggiato unitamente alla nipote Federica. Il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, gli ha donato una pergamena a nome del Comune. Mercoledì invece a festeggiare i 102 anni è stata, come detto, l’alfonsinese Maria Bertini (nella foto con l’assessore Roberta Contoli e il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani) alla quale l’amministrazione comunale ha rinnovato i più cari auguri a nome della città.