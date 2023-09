’Maria Cristina Shoes’ ha aperto in via Salara

Basta girare l’angolo per ripartire con una nuova avventura: da ieri mattina infatti è aperto lo storico negozio di calzature ’Maria Cristina Shoes’ che da via Cavour si è trasferito al 29 di via Salara, all’angolo con via Ponte Marino.

Continuità e cambiamento convivono in questa nuova sede che ospiterà in un solo spazio la donna e l’uomo.

Una nuova sfida dunque per la storica attività che ha inaugurato il primo negozio nel 1970 in via Cavour al civico 36, per poi spostarsi successivamente sempre in via Cavour.

Ad aprirlo Gabriella Castellucci, con il marito Franco Bezzi. Ora l’apertura in via Salara, nel cuore della città, in una delle zone che negli ultimi anni hanno saputo maggiormente percepire i cambiamenti e le evoluzioni del centro storico di Ravenna.