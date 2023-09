Maria e Masiero, uniti da e per sempre

L’8 settembre 1963 Maria Vitali e Masiero Gentili creavano la loro nuova famiglia, unendosi in matrimonio nella chiesa di San Biagio a Ravenna sotto la guida di un giovanissimo Don Giansandro Ravagna. Oggi, 8 settembre 2023, rinnovano la loro promessa con le nozze di diamante a conferma di esserci sempre, l’uno per l’altra. Dalla loro felice unione sono nate Rita e Laura, testimoni del loro amore e del loro impegno cristiano. Nel quartiere San Biagio rappresentano un esempio per tutti: sempre insieme in questi anni hanno affrontato i momenti difficili con tenacia, uscendone sempre più uniti. Accanto alle figlie partecipano con gioia ai festeggiamenti per questo grande traguardo i nipoti Davide e Federico e il genero Fabrizio.