Maria, una vita tra guerra e fatiche: "Orgogliosa dei miei figli"

Un secolo di vita, un secolo di storie: Maria Cicognani festeggia i 100 anni. Lo scorso 28 agosto, Maria, nata a Modigliana, ha tagliato il traguardo del secolo, celebrando con figli e nipoti alla casa famiglia Villa Maca di Godo, dove risiede. La festa è stata allietata dalle note dell’ocarina del Maestro Michele Carnevali e dal saluto dell’Assessore Mirco Frega, che ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale di Russi.

Settima di nove figli, Maria ha conosciuto fin da giovanissima la fatica della vita contadina. A 7-8 anni si alzava all’alba per guidare le mucche durante l’aratura. Altri ricordi indelebili di quegli anni sono legati alla guerra, con le difficoltà e la paura che accompagnavano ogni giornata. La sua memoria è intrisa di ricordi: le difficoltà, la paura, e un episodio che l’ha segnata, quando, per curiosità, fu arrestata con amiche ad Alfonsine e detenuta per giorni alla rocca di Lugo, con finte fucilazioni. Nonostante la durezza di quegli anni, Maria custodisce anche il bel ricordo di una famiglia numerosa e unita, che seppe accogliere anche due cugini rimasti orfani.

Dopo il matrimonio, Maria ha continuato a fare la contadina a Taglio Corelli, gestendo poi con impegno un negozio di alimentari. Rimasta vedova a soli 33 anni, ha dedicato la sua vita alla crescita e all’istruzione dei due figli, con l’orgoglio di averli visti entrambi laureati. Ha vissuto autonomamente ad Alfonsine fino a 94 anni, per poi trasferirsi in casa famiglia, prima a Savarna e poi a Villa Maca. Una vita ricca di sfide e affetti, un esempio di resilienza e amore familiare.