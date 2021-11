Alfonsine (Ravenna), 18 novembre 2021 - Marialuisa Sibilio aveva solo 20 anni e una vita di fronte. E’ morta sul colpo martedì sera ad Argenta in seguito ad un tragico incidente stradale la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Nell’auto, ridotta a un ammasso di lamiere, c’erano altre due persone: Paola Carrozza, anche lei deceduta, e la conducente Elisa di Bona ricoverata in gravissime condizioni.

Una tragedia che ha lasciato sgomento il paese dove viveva, Alfonsine, anche perchè Marialuisa la conoscevano in tanti. Si era diplomata all’Istituto professionale ‘Stoppa’ di Lugo, le piaceva stare a contatto con i bambini e sognava di diventare insegnante. Per questo dopo la maturità, aveva cercato lavoro in ambito educativo. La chiamata non era arrivata, ma non si era persa d’animo e aveva trovato lavoro in un bar, il Caffeino, dove spesso svolgeva il turno mattutino.



"Si alzava presto la mattina – afferma la zia di Marialuisa, che come gli altri parenti è incredula e sconvolta – e quel lavoro le piaceva anche se voleva fare la maestra d’asilo. Aveva iniziato a lavorare lì perchè voleva costruirsi un futuro. Era una ragazza con la testa sulle spalle, tranquilla, responsabile e seria. Le piaceva il divertimento, ma entro i limiti".



Martedì sera Marialuisa aveva preso la sua auto e si era recata dall’amica Paola. "Erano tre grandi amiche – prosegue la zia – Paola si era trasferita a Milano, era andata a convivere col suo ragazzo. Si erano incontrate perchè Paola era tornata in Romagna a trovare sua mamma".

Secondo la ricostruzione dei familiari Marialuisa avrebbe lasciato l’auto a casa di Paola Carrozza ed insieme sono salite nell’auto della terza amica. Poi il tragico schianto. "Marialuisa era una sognatrice – dice commossa la zia – e per il compleanno dei 18 anni aveva voluto una coroncina da principessa. Voleva essere protagonista in tutte le situazioni". Qualche anno fa Marialuisa aveva partecipato a concorsi di bellezza, raggiungendo le finali regionali. Da qualche mese frequentava un ragazzo di Argenta Daniele, che con i familiari definiva serio e studioso. Lui in un post sui Social, ha scritto che Marialuisa era credente, pura e capace di donare tanto amore. La ragazza, oltre ai genitori, lascia un fratello di 13 anni.

© Riproduzione riservata