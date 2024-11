Mariani, riprodotte le sfere. Una al posto di quella rotta

Le iconiche sfere del ceramista Guido Mariani, opere che fanno parte dell’arredo urbano faentino fungendo da eleganti dissuasori alla base della torre civica in piazza del Popolo, saranno rifatte per la prima volta da Elvira Keller, ceramista napoletana di nascita e faentina d’adozione, che riprodurrà le sfere su mandato del Comune. Nel tempo è capitato più volte che le sfere fossero danneggiate, prevalentemente da mezzi motorizzati. L’ultima volta poco tempo fa. Nel 2023 fu un mezzo di Poste Italiane che, urtando una delle sfere con la parte anteriore, spezzò a metà la sfera, sbriciolandola in parte. Il progetto delle sfere fu anche ripreso qualche anno prima dagli studenti dell’Isia, e prima ancora fecero clamore le ‘sfere blu’ di Mariani, che furono però danneggiate dai vandali. In ogni caso, in seguito all’ultimo episodio, non potrà essere Mariani, scomparso nel 2021, a occuparsi del ripristino. Così l’incarico è stato affidato a Keller, che si occuperà di realizzare una riproduzione fedele delle sfere anche grazie allo stampo e agli attrezzi utilizzati dal collega faentino. "Mi hanno chiesto di realizzare le sfere – precisa Keller –, ma non essendo una mia invenzione ho pensato che come opere d’arte dovevano essere riprodotte in maniera identica per portare avanti il lavoro di Mariani. Guido era un artista che conoscevo e stimavo e quindi quando mi è stato chiesto di realizzare le sfere mi sono documentata".

La conoscenza diretta di Keller con la famiglia di Mariani è stata d’aiuto: "Conosco Emiliano ed Emanuele Mariani, i figli di Guido. Così ho chiesto a loro ed Emiliano mi ha dato lo stampo e gli attrezzi che suo padre utilizzò per le sfere". Da qui una prima sfera è stata già creata e presto sarà posizionata al posto di quella danneggiata. Il Comune però ha chiesto la realizzazione di cinque pezzi, quindi saranno prodotte altre quattro sfere. Una volta pronte saranno posizionate nei magazzini, anche se non è escluso che potrebbero essere utilizzate per caratterizzare altre aree pedonali, anche per tenere viva la memoria dell’artista. "Noi – conclude Keller – scherzavamo sempre perchè lui ha vissuto qualche tempo a Napoli, e sua moglie è di origine campana, come me. Di Guido però ricordo con emozione una visita guidata al Mic su Alfonso Leoni, in cui gli allievi di Leoni raccontavano l’artista. Mariani era appassionato e raccontando l’arte si infervorava". Sempre nel segno di Mariani, oggi alle 18.30 nella galleria comunale d’arte di Faenza, s’inaugura la mostra ’Guido Mariani: il disegno dello scultore’, personale inedita dedicata all’artista organizzata dalla scuola Minardi e curata da Viola Emaldi.