Marina Amatori ok

Vince al debutto assoluto in Prima, il Marina Amatori che supera 2-0 nel derby il Fosso Ghiaia. Nel girone F bene il Cotignola (nella foto Nicholas Bartolotti, autore del primo gol), vittorioso 3-2 a Molinella.

Prima Categoria (1ª giornata). Girone G: Marina-F. Ghiaia 2-0 (20’ pt Ragazzini, 45’ pt rig. Dirani), Meldola-Pianta 3-1, Modigliana-Sp. Predappio 0-3, Only Sport Alfonsine-Vecchiazzano 1-4 (15’ pt e 35’ pt Dabre (V), 28’ pt Castellucci (V), 42’ pt rig. Bara (V), 10’ st D. Placci), S. Vittore-R. Fusignano 0-2 (43’ pt Nicoletti, 11’ st rig. Pirazzoli), S. Pancrazio-Bagnacavallo 0-2 (1’ st M. Mazzotti, 40’ st Camara), Santa Sofia-Savio 1-1 (43’ pt aut. Morigi (SS), 36’ st M. Ferrari), Savarna-Carpena 3-2 (22’ pt P. Fabbri, 24’ pt rig. T. Agazzi (C), 32’ pt Otoe, 3’ st P. Morandi (C), 44’ st J. Pasi).

Classifica: Marina, Meldola, Sp. Predappio, Vecchiazzano, R. Fusignano, Bagnacavallo, Savarna 3; Savio, S. Sofia 1; Carpena, S. Pancrazio, S. Vittore, Only Sport Alfonsine, Modigliana, Pianta, F. Ghiaia 0.

Girone F: P. Bubano-Basca 0-0, Dozzese-Virtus Faenza 2-0 (14’ pt Carbone, 41’ st Rocchi), Fly-C. del Rio 1-0, Fossolo-Fontanelice 0-2, Funo-Pontevecchio 0-2, Murri-T. Pedagna 1-3, R. Molinella-Cotignola 2-3 (7’ pt Barlotti (C), 12’ pt Faucio (C), 11’ st rig. Fiorillo (C), 13’ st Foka Faussi, 31’ st rig. Cannino), Savena-C. S. Pietro 1-2. Classifica: Dozzese, Fly, Fontanelice, Pontevecchio, T. Pedagna, Cotignola, C. S. Pietro 3; P. Bubano, Basca 1; Savena, R. Molinella, Murri, Funo, Fossolo, C. del Rio, V. Faenza 0.

u.b.