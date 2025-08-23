Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
23 ago 2025
ROBERTO ROMIN
Marina, circolo velico 30 anni di concessione allo yacht club

Assegnato al Ryc (300 soci e 250 posti barca), festa il 13 settembre

Una panoramica aerea dei pontili del Ryc a Marina di Ravenna

Una panoramica aerea dei pontili del Ryc a Marina di Ravenna

"Festeggeremo la sera del 13 settembre e credo che sarà una data da ricordare a lungo, almeno per... 30 anni". Guglielmo Maurizio lo ha reso noto con una battuta. Con comprensibile soddisfazione e orgoglio, il presidente del Ryc ha infatti annunciato pubblicamente l’aggiudicazione – appunto per i prossimi 30 anni – del bando per la concessione dello specchio acqueo antistante lo storico circolo velico di Marina di Ravenna che, oggi, conta circa 300 soci ed è dotato complessivamente di 250 posti barca con pontili galleggianti.

"Come promesso all’assemblea annuale – ha proseguito Guglielmo Maurizio – il 13 settembre festeggeremo, in un ritrovo conviviale con tutti i soci, un risultato che ha superato di gran lunga quanto ormai, da diversi decenni, non si era verificato in nessuna parte d’Italia, ovvero l’aggiudicazione trentennale per un mandato di concessione. È una durata che sa quasi dell’incredibile, ma che, in realtà, è stata concessa in virtù della fiducia che il nostro circolo ha saputo guadagnarsi nel coltivare e nel gestire tutte le attività nel corso della propria operosa attività.

Il Ryc ha presentato una impeccabile situazione patrimoniale e gestionale, che la commissione delle autorità preposte a dare il giudizio, ha valutato col massimo dei voti, concedendoci all’unanimità 30 anni". Il presidente Maurizio ha quindi aggiunto: "Sarà una festa indimenticabile, soprattutto per i soci più giovani, che avranno modo di goderne i frutti, mentre i soci più di lungo corso godranno della soddisfazione di lasciare un circolo che per lungo tempo non dovrà navigare a vista".

r.r.

