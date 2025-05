Ravenna, 30 maggio 2025 – È stata un’avaria a causare l’incidente avvenuto ieri a Marina di Ravenna, sul lato sinistro del canale Candiano, poco prima della curva che immette verso il porto commerciale.

Protagonista dell’episodio è la Dorado Plus, una nave fluviale costruita nel 2007, con un pescaggio di poco superiore ai 4 metri, carica di argilla.

L’imbarcazione, battente bandiera liberiana, proveniva dal porto bulgaro di Varna affacciato sul Mar Nero ed era attesa al terminal Sapir.

La nave Dorado Plus dopo l’urto (Zani)

Secondo una prima ricostruzione, l’unità ha subìto un black-out energetico.

Le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi figura quella di un corto circuito nell’impianto elettrico, che avrebbe trasformato la nave in una cosiddetta dead ship, cioè priva di manovrabilità.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei rimorchiatori Eduardo Primo ed Eduardo Junior della Sers, che hanno preso in carico l’unità in difficoltà.

Dopo le operazioni di messa in sicurezza, la nave è stata condotta e ormeggiata presso il porto San Vitale. Nessun ferito e nessun danno ambientale sono stati segnalati.

