Marina di Ravenna, le priorità: "Porto canale da riqualificare"

"Marina di Ravenna da troppo tempo vede le proprie potenzialità turistiche e infrastrutturali soffocate da un’amministrazione comunale distante e poco incline a investire nel territorio. Un’area strategica per il turismo e l’economia ravennate, ma allo stesso tempo abbandonata a sé stessa, vittima di degrado e incuria" e per la quale serve una nuova "alleanza pubblico-privato". La Democrazia Cristiana di Ravenna, attraverso una nota del suo segretario generale Giovanni Morgese, raccoglie il grido d’allarme del presidente della Pro loco Marino Moroni ed esprime solidarietà nei confronti della comunità e chiede che venga riconosciuta l’importanza di Marina di Ravenna "per il suo potenziale turistico che va sostenuto e sviluppato. La politica comunale deve essere in grado di guardare oltre l’immediato e comprendere che investire nella riqualificazione di aree come il porto canale, il faro e le zone limitrofe non è solo un atto di civiltà, ma una vera e propria strategia per il rilancio dell’intera economia locale". La Democrazia Cristiana "si impegna a portare avanti questa causa, sollecitando un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale, affinché possano essere avviati progetti concreti di valorizzazione e sviluppo. Chiediamo che si lavori per un’alleanza tra pubblico e privato, in cui le istituzioni non siano spettatrici passivi, ma attori protagonisti di un cambiamento necessario e urgente. Il 2025 deve essere un anno di riscatto per Marina di Ravenna e la Dc di Ravenna è pronta a fare la sua parte".

Sul tema interviene anche Mirko De Carli del Popolo della Famiglia: "Questa località balneare è da anni dimenticata dalle istituzioni ed è di fatto lasciata a sé stessa. Si tratta di una meta turistica di tutto rispetto che non merita in alcun modo la negligenza è la superficialità che hanno accompagnato le amministrazioni in tutto questo periodo. A fianco di siti desolati e degradati ci sono affiancati iniziative non apprezzate come il senso unico su via delle Nazioni. Sembra quasi che vi sia la voglia di fare del male a Marina di Ravenna" e il Popolo della famiglia, in vista delle elezioni amministrative prossime, chiede il "rilancio" della località e una "nuova immagine di Ravenna meta turistica a 360 gradi".

Giorgio Costa