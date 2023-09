Marina di Ravenna, assegnato titolo di miglior vogatore e miglior vogatrice della riviera

Marina di Ravenna (Ravenna), 4 settembre 2023 - La suggestiva cornice della Darsena Pescherecci situata a Marina di Ravenna in via Molo Dalmazia ha ospitato ieri sera (domenica) la quarta edizione del ‘Palio della Voga – Città di Ravenna’, gara di velocità, sui tradizionali mosconi rossi, che assegna il titolo di miglior vogatore della riviera. Un evento - a cura dell’Endas Ravenna e della Sezione di Ravenna della Società nazionale Salvamento - che ha visto ben 52 tra bagnini e bagnine sfidarsi 'a colpi di remi' davanti a circa 500 persone.

I protagonisti delle spiagge, dai Lidi Ferraresi a Riccione, si son divertiti e hanno divertito il pubblico in un mix tra folklore e attualità al termine della stagione estiva. Quarantuno le batterie ‘da due’: nel Palio maschile la vittoria è stata appannaggio di Andrea Pozzati (Lidi Comacchiesi), davanti a Nicola Contro (Lidi Comacchiesi) e a Gabriele Tosi (Bellaria). Ad aggiudicarsi il Palio femminile è stata invece Giulia Parisini (Ravenna), davanti a Sara Fusconi (Ravenna) e a Greta Caravita (Ravenna).

Miglior tempo del Palio sempre per il comacchiese Andrea Pozzati. Soddisfatti “per la splendida riuscita dell’evento”, Simona Tarlazzi per la Salvamento Genova e Andrea Vasi e Fabio Gardella dell’Endas Ravenna ringraziano “tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione, in particolare gli Enti e le istituzioni che sinergicamente hanno rilasciato le autorizzazioni necessarie nonché le due cooperative di pescatori disponibili allo spostamento delle imbarcazioni”. Ringraziano inoltre la Pro Loco di Marina di Ravenna “che ha messo a disposizione i propri volontari e alcune delle sue strutture fondamentali alla realizzazione dell’evento. Un importante ringraziamento va inoltre alla Cooperativa Spiagge Ravenna che ha messo a disposizione i mosconi”.