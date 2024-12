Marina di Ravenna, rilancio necessario

Uno degli obiettivi del 2025 dev’essere il rilancio di Marina di Ravenna. La storia del lido da sempre è caratterizzata da alti e bassi in relazione a mode passeggere, piani urbanistici o particolari periodi storici che ne hanno caratterizzato l’andamento generale. Ripensando all’ultimo periodo, dopo la grave crisi degli anni Novanta dovuta alle elevate mucillaggini (ritornate anche nell’ultima stagione estiva), nuove normative e alla conseguente chiusura di molti alberghi, con gli anni Duemila la grande novità della musica in spiaggia e lo sviluppo delle discipline sportive sulla sabbia avevano, nel bene e nel male, ridato fermento alla località.

Con tutto questo era così tornato l’interesse economico sulla località con nuove iniziative, importanti complessi residenziali o recuperi edilizi e numerose attività imprenditoriali. Poi è iniziato un lento declino e con esso cantieri dimenticati e aree ancora senza identità o scarsamente frequentate, a far confluire il tutto in degrado e abbandono. Ne è un esempio, nel centro della zona pedonale, il vuoto sommariamente recintato lasciato dalla demolizione dell’hotel Internazionale e dalla discoteca Xenos, entrambi luoghi simbolo aperti tra il 1959 e il 1960 e velocemente cancellati nel 2009 per costruire una grande struttura ricettiva che, dopo quindici anni, non ha ancora visto la luce.

Altro grande cantiere incompiuto è il Porto turistico Marinara costruito a partire dal 2000 che pur essendo "il porto turistico più sicuro dell’Adriatico" per il comparto a terra non è ancora stato terminato né nella sua parte più settentrionale tanto meno nella parte più a Sud dove domina la spiaggia nel più totale degrado, lo scheletro di un edificio che avrebbe dovuto ospitare una palestra panoramica. Ma il declino porta con sé difficoltà anche a storiche attività già operative da tempo.

Emblematico è l’esempio del Park Hotel, costruito nel 1969 inserendo nel complesso anche la villa del celebre tenore Giuseppe Di Stefano che, con le sue 144 camere, piscina, campi da tennis, ampio ristorante e sale congressi, sarebbe attualmente la struttura turistica più capiente della città. Chiuso alla fine della stagione estiva 2019 non è più stato riaperto prima a causa della pandemia Covid poi per un restyling annunciato per il 2023 ma che non è ancora iniziato. La speranza resta però dato che tutt’ ora, nel sito della catena alberghiera è segnalato come "unico ed inconfondibile hotel quattro stelle a marina di Ravenna" poi ne elenca le caratteristiche e, salvo recenti problematiche legali, sarebbe ancora operativo lo stabilimento balneare ad esso legato. Nel mezzo della Pineta Marittima, con entrata da via Trieste, il ben visibile rudere del locale Regina d’Africa sembrava dovesse essere ristrutturato nel 2011 ma, per il primo pub di Ravenna, aperto nel 1984 recuperando un precedente ristorante, il tempo è ancora fermo all’incendio del 1991.

Per non dimenticare, vi sono altri progetti di recupero non ancora andati a buon fine. Tra questi il restauro generale del Mercato del pesce, infrastruttura risalente al 1938, il riutilizzo del cinema Arena del mare chiuso dal 1979 in viale delle nazioni, oppure la riapertura del bar danneggiato da un incendio nel 2016 all’interno del parco pubblico di via Menotti per il quale solo nell’ultimo periodo, da allora sembra muoversi qualcosa, con un bando per il quale sono arrivate tre offerte.

Ad aggravare il tutto il generale senso di abbandono con molte attività commerciali o ristorative vuote anche sul viale principale dove,tra l’altro, la fontana mosaicata spesso è asciutta. In più aiuole non curate, cartelli rovinati, marciapiedi e strade sconnesse o danneggiate dalle radici dei pini che causano manovre difficili anche in stalli a strisce blu. A questo si aggiungono anche le numerose staccionate rotte nel parcheggio scambiatore di via Trieste a servizio del quale i bagni, seppur a pagamento, sono stati spesso fuori uso durante l’ultima estate. Un immagine piuttosto sottotono che va a danneggiare la zona marina di Ravenna la quale, favorita dalle ampie spiagge e ambiente circostante può essere un valore aggiunto alla città per tutto l’anno solare.

Marco Beneventi