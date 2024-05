Marina di Ravenna: salvata una tartaruga 'Caretta Caretta'

Marina di Ravenna, 27 maggio 2024 – Il senso civico di due cittadini, l’intervento della Guardia Costiera di Ravenna e del personale del Centro di Recupero ‘Cestha’ di Marina di Ravenna hanno consentito di salvare con tutta probabilità la vita a ‘Sally’, una tartaruga, della lunghezza di circa 40 centimetri, appartenente alla specie ‘Caretta Caretta’.

L’episodio risale alla serata di sabato scorso, quando la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto la segnalazione da parte di due persone che stavano passeggiando lungo la banchina di ‘Fabbrica vecchia’, riferendo la presenza di una tartaruga marina che, in chiara difficoltà, galleggiava nelle acque del porto.

Sul posto è intervenuto il gommone della Guardia Costiera GC B141, il cui personale, dopo un accurato pattugliamento, ha rinvenuto il rettile nei pressi dello specchio acqueo antistante la centrale termica Teodora, all’interno del porto di Ravenna.

Con l’ausilio del personale specializzato di ‘Cestha’, la giovane ‘Caretta Caretta’ è stata recuperata a bordo.

La disavventura di Sally, così chiamata da coloro che l’hanno rinvenuta, si è conclusa con un’immediata visita sul posto della dottoressa Sara Segati di Cestha, che ha riscontrato nell’animale uno stato di disorientamento ed una sensibile debilitazione.

Nella stessa serata la tartaruga è stata affidata alle cure del Centro Cestha per iniziare un percorso di riabilitazione che le potrà consentire di tornare in mare.

È importante che ogni avvistamento di animali marini delle specie protette in difficoltà sia tempestivamente segnalato alla Guardia Costiera, in modo che possano essere messi in atto i necessari e rapidi interventi.