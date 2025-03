Marina di Ravenna senza area camper. Gli errori del Comune

di

L’amministrazione ravennate non crede nel turismo camperistico che, tuttavia, è in evidente ascesa. Lo dicono i media specializzati e i dati: nel 2024, secondo quanto si legge, i numeri di immatricolazione di camper avrebbero registrato nel nostro Paese un incremento del 19,20% rispetto al 2023. Di qui la considerazione che la ‘camper life’ sta prendendo sempre più piede tra i turisti che puntano a una vacanza in piena libertà, in ambiti naturalistici accoglienti e dotati di servizi. Spetterebbe dunque alle amministrazioni locali comprendere in anticipo questo trend, provvedendo a investire nella creazione o nella riqualificazione di aree di sosta adeguate, sicure e facilmente fruibili.

Così non è stato a Marina di Ravenna dove la progettata ‘area camper’ è rimasta sulla carta nel completo disinteresse dell’amministrazione comunale di Ravenna, capace solo di dare la ‘caccia’ ai camperisti elevando, nell’estate 2022, centinaia di sanzioni. I camperisti, come è noto, hanno fatto ricorso, le loro ragioni sono state accolte e quindi le multe, piuttosto salate, sono state annullate. A questo punto un’amministrazione lungimirante avrebbe capito l’antifona, ovvero l’assoluta necessità di portare a termine i lavori iniziati e subito abbandonati per realizzare un’area camper effettivamente fruibile, con servizi adeguati, pulizia, sicurezza e buona accoglienza.

Dopo la vittoria contro le sanzioni i camperisti torneranno, i residenti di Marina di Ravenna li aspettano a braccia aperte perché sono una grande risorsa, il rischio è che si ripeta di nuovo il caos parcheggi visto che l’amministrazione ravennate si è fatta di nebbia senza concludere nulla se non una mera area-parcheggio dove i camperisti si rifiutano di fermarsi visto che non sono forniti di alcun servizio. C’è ancora tempo per risolvere questo problema? Non è dato di sapere, tuttavia anche questo è un segnale di evidente inerzia di una Giunta che non sembra in grado di programmare con lungimiranze neppure queste opportunità per aumentare l’appeal turistico del nostro territorio.

* Componente del Consiglio territoriale del Mare