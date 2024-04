Marina di Ravenna, servono correttivi a favore dei residenti

La proposta iniziale dell’Amministrazione comunale di rendere a senso unico viale delle Nazioni a Marina di Ravenna continua a trovare forti malumori soprattutto da parte dei residenti e non meno degli esercenti delle attività presenti in quel viale. Forti perplessità persistono anche da parte della Pro Loco e la proposta alternativa uscita dal cilindro della Giunta municipale del comune di Ravenna si può ora classificare come il ‘male minore’ rispetto all’idea iniziale, ma non rappresenta certamente la soluzione migliore. Si tratta, insomma, di un ripiego che tenta di soddisfare tutti i soggetti interessati: dai portatori di interessi fino a coloro che abitano stabilmente in quel viale e nella località balneare, anche se proprio questa nuova proposta dell’amministrazione si presta a non poche criticità.

Anzitutto pur a margine della questione, va detto che il Parco marittimo se da una parte rappresenta un miglioramento ambientale e paesaggistico, dall’altro ha sacrificato un numero elevato di posti auto sul lungo mare. E strettamente correlato a questo disagio si aggiunge il senso unico su viale delle Nazioni nei prefestivi e nei festivi destinato a produrre un inevitabile danno ai negozi e ai ristoranti che solitamente proprio in quelle giornate festive sono maggiormente frequentati. In buona sostanza si tratta di un danno che si può facilmente prevedere.

Inoltre occorrono correttivi tesi a non penalizzare i residenti del citato viale e più in generale, gli abitanti della località di Marina i quali con questo provvedimento saranno costretti a modificare sensibilmente le loro abitudini e stili di vita, con disagi più accentuati soprattutto per la fascia della terza età.

Dunque non si torna indietro e con questa decisione si dovrà affrontare la stagione estiva, anche se emerge una forte esortazione rivolta a chi amministra affinché non si nuocciano i legittimi interessi degli operatori economici e, non meno, non si creino forti disagi ai residenti che rischiano serie ripercussioni.

* Lista per Ravenna