Marina di Ravenna, vandali nel cantiere del Parco marittimo. “Pali della luce danneggiati”

Uno dei pali dell'illuminazione del Parco marittimo con il basamento danneggiato (foto Corelli)

Ravenna, 12 marzo 2023 – Nella notte di ieri, sabato 11 marzo, sono stati compiuti diversi atti vandalici sui nuovi pali della luce installati nei giorni scorsi nella porzione di cantiere del Parco marittimo tra Punta Marina e Marina di Ravenna, in corrispondenza dei bagni, Kamala, Baloo e Vela.

I danni sono di consistente entità, in particolare diversi pali dell’illuminazione sono stati forzati, allo scopo di rompere la base sui cui sono fissati. La ditta sporgerà denuncia.

“Ciò che è accaduto è di una gravità assoluta – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – Un gesto inqualificabile e insopportabile che non solo ha provocato danni ingenti ad un progetto importantissimo e strategico, sul quale stiamo lavorando alacremente, ma che offende e addolora l’intera comunità, che ha a cuore il nostro territorio. Ci teniamo a chiarire che il cantiere andrà avanti come da programma e siamo già al lavoro per ripristinare i pali rovinati. Auspichiamo che i responsabili possano essere presto individuati”.