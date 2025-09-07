Marina, in estate strage di pini: "Colpa delle intrusioni acquifere causate dalla subsidenza"

Percorrendo la ciclabile di viale Cristoforo Colombo, che collega Punta Marina a Marina di Ravenna, e guardando la pineta, non si possono non notare le decine di pini caduti o appoggiati ai vicini, i rami secchi e i tronchi spezzati o fortemente inclinati. A gestire la pineta sono i Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina e il colonnello Francesco De Santis conferma: "Nel corso dell’estate abbiamo fatto decine di interventi per rimuovere alberi caduti o pericolanti, sia per salvaguardare la pista ciclabile sia lungo i percorsi interni alla pineta. I pini soffrono particolarmente il suolo umido, dovuto alla variazione del livello della falda acquifera sotterranea. Questo fa sì che siano più instabili e cadano più facilmente rispetto al passato. Poi, ci sono anche il vento e i temporali molto forti che fanno la loro parte".

La pineta di Punta Marina fa parte della Riserva Naturale Biogenetica ’Pineta di Ravenna’, un’area statale che comprende le pinete litoranee accessibili da tutti i lidi, per poi estendersi anche verso i territori di Cervia e Cesenatico. "La pineta – continua De Santis - è composta da esemplari di pino marittimo in gran parte coetanei: sono stati piantati negli anni ’60, dove prima c’erano le dune, e ormai sono arrivati verso la fase finale del loro ciclo di vita. In parte, ci aspettiamo che nei prossimi anni, anche a causa dei cambiamenti climatici in atto, la pineta venga gradualmente integrata da altre tipologie di vegetazione, soprattutto lecci e latifoglie, più resistenti. Questo perché stiamo notando che c’è un grande rinnovo spontaneo dei lecci, che si diffondono facilmente e progressivamente diventeranno una specie dominante. Dove possibile, piantiamo nuovi esemplari, soprattutto di pino marittimo, pino domestico, leccio e farnia. L’idea è di mantenere la biodiversità".

"Per prevenire la caduta dei pini, interveniamo con diradamenti, cioè rimuovendo una parte di esemplari già secchi o deperenti, in modo che quelli sani siano preservati e ci sia un rinnovo più veloce. Al momento, sono visibili diversi pini a terra all’altezza del Bagno Bbk, per cui è in programma un intervento di rimozione nelle prossime settimane che coinvolgerà gli esemplari caduti, pericolanti o secchi", conclude De Santis.

A spiegare i mutamenti del sottosuolo sul litorale, che possono contribuire all’instabilità dei pini, è la professoressa del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna Beatrice Maria Sole Giambastiani, che da anni si occupa di idrogeologia, soprattutto costiera. "Tra le varie ragioni che contribuiscono alla caduta dei pini – afferma la docente – , ci sono sicuramente i problemi del nostro litorale. In passato, complici le bonifiche e l’estrazione di gas, ci sono stati importanti fenomeni di subsidenza, che oggi sono abbastanza stabili ma irreversibili. La subsidenza ha abbassato la topografia del nostro territorio, già di per sé bassa e piatta, e questo ha portato la falda freatica ad essere più vicina alla superficie. I pini, dunque, nelle zone più depresse della pineta, si trovano con le radici in acqua e ne risentono. L’altro aspetto, con l’intrusione del cuneo salino, è che la falda, soprattutto in prossimità della costa, è salmastra o salata fino in superficie. Questi aspetti, comuni a tutto il litorale con intensità diverse, indeboliscono le nostre pinete e sono due delle principali sfide che le nostre aree naturali oggi si trovano ad affrontare".