Marina, la strada allagata. Presto un altro bando per via Molo Dalmazia: "Un intervento urgente"

Nessuna mareggiata, nessun nubifragio. È bastata l’alta marea negli ultimi giorni a far allagare via Molo Dalmazia a Marina di Ravenna. E non è certo la prima volta che succede: il problema è ricorrente. Negli anni non si contano le lamentele dei commercianti che si affacciano sulla strada, delle associazioni che operano nella località e dei residenti. Anche il Comune considera l’intervento "urgente ed essenziale – dice l’assessora alle Attività produttive Annagiulia Randi – a causa delle numerose attività economiche che subiscono forti disagi". La competenza nel tratto in questione è dell’Autorità portuale, che nei mesi scorsi ha provato ad appaltare i lavori – del valore di oltre un milione – senza riuscirci, perché il bando è andato deserto. "Lì il problema vero è l’infiltrazione che viene dal vecchio paramento di sponda che risale agli anni ’50, o forse anche a prima – spiegano dall’Autorità portuale – e quindi è completamente ammalorato e da rifare. Stiamo preparando un’altra gara perché nel frattempo è cambiato il codice appalti, che ha comportato una revisione integrale del procedimento. La indiremo entro l’anno".

Se tutto va bene e si trova la ditta, i lavori dovrebbero iniziare all’incirca in primavera. Serviranno circa tre mesi per completarli. "Lì ci sono non solo delle infiltrazioni – prosegue Ap – ma anche delle vecchie condutture di scarichi che non sono più in uso. E da lì l’acqua passa". Nel frattempo verranno eseguiti lavori alle fognature: "Il cantiere si aprirà a breve – aggiunge Ap –. Verranno rifatte, impermeabilizzandole e intervenendo sui tratti ammalorati. Non si tratta di un intervento risolutivo, ma questo impedirà all’acqua che entra di diffondersi entro un certo limite".

A Marina di Ravenna i lavori sono attesi da molti anni e il tema è sentito. Elena Marin, vicepresidente del consiglio territoriale del Mare ed esponente della lista Cambiamo il Comune, ha chiesto un incontro ad Ap. Il presidente della Pro Loco Marino Moroni ha più volte fatto sentire la propria voce: "È inevitabile che lì si allaghi, è da decenni ormai che succede e su questo influiscono anche il progressivo abbassamento del terreno e innalzamento dei mari. Quando la marea supera una certa altezza spinge contro le banchine, è così da 20 anni e il fenomeno non potrà che aggravarsi se non si interviene. Il fatto che lì poi entrino navi sempre più grandi con eliche sempre più potenti a mio parere influisce. Ma mentre a Venezia alzano il Mose, a Marina beviamo. Non solo: chi beve continua a pagare per concessioni e danni". Moroni ricorda che la scorsa primavera il mare si è spinto fino a viale delle Nazioni. "La gente lì pescava i cefali, e risuccederà se arriva una mareggiata di una certa potenza. Tra l’altro le dune anche quest’anno sono state rifatte come l’anno scorso: proteggono gli stabilimenti balneari, mentre non c’è alcuna protezione davanti al porto e al paese. Da lì l’acqua entra accanto alla duna. A quanto pare non si possono allagare gli stabilimenti, ed è giusto, ma si può allagare il paese: questa differenza non sta né in cielo né in terra".

Sara Servadei