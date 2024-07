Marina, libri da scoprire sotto il faro. Stasera Casadio e ’Giotto coraggio’

Prende il via stasera, alle 21, la quarta edizione di ’Libri sotto il faro’, la rassegna letteraria organizzata da Clown Bianco Edizioni, quest’anno con la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna e il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna.

Novità anche sul fronte del luogo che ospiterà gli incontri con gli autori, che, a causa della cessata attività del locale, non sarà più il Bar Timone: si svolgeranno, invece, nella centralissima piazza Dora Markus, e precisamente nel dehors del Coatti Café, all’angolo con viale delle Nazioni.

Come sempre, gli incontri saranno accessibili gratuitamente e avranno inizio alle 21.

Ad aprire la rassegna stasera sarà Paolo Casadio con ’Giotto coraggio’ (Manni editore), seguito del suo romanzo d’esordio, ’La quarta estate’ (Piemme), ambientato proprio a Marina di Ravenna. L’11 luglio sarà la volta di Stefano Mazzesi, da poco in libreria con ’Come asfalto sui prati’ (Clown Bianco), romanzo ambientato nel 1985 che unisce romanzo di formazione a una solida struttura noir. Il 18 luglio Stefano Bon parlerà del suo romanzo ’Ascolta oltre l’oceano’ (Clown Bianco) una storia che parla di destino e della difficoltà di scegliere. Il 25 luglio Nevio Galeati presenterà in anteprima ’Verso il blu ’(Clown Bianco), una raccolta di racconti in cui l’autore abbandona il noir a favore di atmosfere più delicate e, in certi casi ai limiti della realtà. Il 1° agosto Nicola Arcangeli presenterà ’Argento vivo’ (Clown Bianco), un’adrenalica spy-story tra Bologna e Londra. L’8 agosto sarà ospite Deborah Gambetta, in libreria con il suo nuovo romanzo Incompletezza. ’Una storia di Kurt Gödel ’(Ponte alle Grazie), un libro che parla, senza essere una biografia, del grande matematico e della ricerca di un senso che tocca tutti gli esseri umani.

La rassegna si chiuderà il 22 agosto con Paolo Capponi, che svelerà ’Lamiere’ (Clown Bianco), thriller tesissimo che racconta di una donna in fuga da un compagno violento.