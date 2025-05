"Marina, polo culturale all’ex cinema"

Veronica Verlicchi, candidata sindaco della lista civica La Pigna, ha presentato un piano di riqualificazione per Marina di Ravenna, con un focus particolare sull’area dell’ex cinema situato nella zona del bacino pescherecci.

"Marina di Ravenna è un gioiello del nostro litorale, ma necessita di interventi mirati per valorizzare il suo potenziale turistico e migliorare la qualità della vita dei residenti – ha dichiarato Verlicchi –. L’ex cinema, in particolare, rappresenta un’opportunità straordinaria per creare un nuovo polo culturale e di aggregazione".

Il piano proposto da La Pigna prevede, entrando nel dettaglio, la riqualificazione dell’ex cinema; la trasformazione dell’area in uno spazio polifunzionale, che possa ospitare eventi culturali, mostre, proiezioni cinematografiche e attività per i giovani".

Ancora: la riqualificazione del lungomare: omplementazione di progetti per rendere il lungomare più attrattivo e sicuro, con la ristrutturazione dei percorsi pedonali e ciclabili presenti e l’installazione di arredo urbano adeguato; il sostegno alle attività commerciali, ricettive e artigianali: promozione di iniziative per sostenere le attività locali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale.

"Il nostro obiettivo è creare un Marina di Ravenna più vivace, accogliente e sostenibile – conclude Verlicchi –. Un luogo dove residenti e turisti possano godere appieno delle bellezze del nostro territorio".