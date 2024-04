Marina, quanti edifici degradati. Le attività chiuse vicino al Candiano

C’è una parte di Marina di Ravenna che da cuore pulsante della località, nel tempo per alterne vicende, si è impoverita di attività. E così oggi diverse aree vivono purtroppo solamente nella memoria di chi le ha vissute. Si tratta della zona più vicina al canale Candiano, realizzata attorno al bacino pescherecci e al mercato del pesce e intorno ai quali, nel tempo, erano sorte molteplici aziende lavorative, ristorative e ricreative, molte delle quali oggi scomparse.

Con il tempo, a cominciare dalla chiusura della sala aste del mercato del pesce, dalla riduzione delle attività di pesca e dalle varie attività a essa collegate, si è notevolmente ridotta l’affluenza di mezzi e persone in quel settore di marina. E così, forse per gli affitti troppo alti e giri d’affari lontani dagli anni 90/2000, oggi abbiamo numerosi spazi vuoti o in preda al degrado.

Proprio in viale delle Nazioni, la strada principale dal punto di vista commerciale e turistico, lo storico ristorante Al Porto è chiuso dal 2019 dopo aver cambiato negli ultimi anni diverse denominazioni e gestioni. Al momento non vi è nessun progetto di recupero nemmeno per il retrostante cinema estivo Arena del mare, aperto dal 1954 al 1979 e dalle cui fessure delle uscite di sicurezza in via Petrani è possibile intravedere parte dell’attuale stato di degrado interno.

Più recente è la definitiva chiusura del ristorante Porticino di piazzale Adriatico. Nato a metà degli anni 90 proponeva, per la prima volta in città, la cucina messicana, oltre a preparazioni di carne e pesce. Dal 2022 è però definitivamente chiuso. Altro angolo ormai dimenticato è nei pressi dell’imbarco del traghetto per porto Corsini dove, su via Molo Dalmazia all’angolo di via Zen, vi è il rudere del ristorante I pescatori, chiuso dal 2017 dopo essersi trasferito in un’altra zona del quartiere. Insieme al confinante capannone della Lamo, azienda che si occupava della lavorazione di mitili, molluschi e pesce surgelato, lascia in stato di abbandono uno scorcio ben visibile da chi raggiunge Marina di Ravenna dall’altra sponda del Candiano.

Poco distante negli anni 80 Giordano Saporetti aprì un ristorante di alto livello in via Rismondo, anch’esso trasferito dopo molti anni in un altro locale più vicino alla spiaggia. Nel 2022 è iniziata così la demolizione del vecchio ristorante, che per questioni burocratiche è stata attuata solo in parte, e il degrado sta prendendo il sopravvento della zona proprio vicino a numerose abitazioni.

Negli ultimi anni sia il Mercato del pesce, pur in attesa di ristrutturazione, che l’ex stabulario Dimar di viale delle Nazioni vengono utilizzati per lo studio,la cura e lo sviluppo di diverse specie animali acquatiche. Ora la speranza è che questa nuova ’cittadella delle scienze marine’, insieme alle sagre che in queste strade vengono organizzate, possano riportare la linfa, la prosperità e le attenzioni perdute nel tempo, per il bene di Ravenna e di chi vuol vivere Marina.

Marco Beneventi