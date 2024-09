Marina di Ravenna, la corsia preferenziale non sarà più attiva su viale delle Nazioni: da quando Ultimo weekend in vigore, dopo l’introduzione in via sperimentale il 15 giugno nei giorni prefestivi e festivi. Gli assessori al Turismo e alla Mobilità Costantini e Baroncini: “L’Amministrazione raccoglierà tutti i dati utili”