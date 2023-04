Marina, rifiuti nel parco Indaga la magistratura Disposti i primi esami

Il nome è decisamente tecnico: prove di laboratorio su frantumato di macerie. Di fatto si tratta di un esame il cui risultato potrà essere determinante per l’evoluzione del fascicolo che la procura ha aperto sulla base degli esposti circa il materiale usato per il primo stralcio del parco marittimo a Marina di Ravenna - Punta Marina Terme nell’ambito dei lavori di riqualificazione e accessibilità nelle aree retrostanti agli stabilimenti balneari.

A occuparsene sarà l’istituto Giordano spa di Bellaria Igea Marina, ente tecnico che opera nel settore delle certificazioni e delle prove di laboratorio sui materiali. Tutto frutto – come ha riferito il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi in una nota – di una determinazione dirigenziale nella quale si specifica come sia "necessario procedere urgentemente all’esecuzione" di vari esami. Ovvero – si legge testualmente nel documento - la separazione e il riconoscimento visivo dei componenti gli aggregati da riciclo; l’analisi granulometrica; l’equivalente in sabbia; la resistenza alla frammentazione ‘Los Angeles’; il coefficiente di appiattimento; l’indice di forma; e da ultimo il test di cessione - analisi chimica. L’offerta della società riminese, giudicata congrua, è stata di 3.952 euro più Iva al 22% per un totale di 4.821 euro. La scadenza è stata formalmente fissata per l’ultimo giorno dell’anno: anche se i risultati sono indubbiamente attesi prima. Intanto Ancisi l’ha definita "la triste vicenda dei rifiuti gettati nel sottofondo dei nuovi stradelli di accesso alla spiaggia e di quelli retrostanti gli stabilimenti balneari", il tutto "in nome del celebrato futuro parco marittimo del litorale ravennate".

Ecco perché in procura sono finiti "gli esposti di Italia Nostra e di Lista per Ravenna". In quanto ai rifiuti al centro del caso, non saranno, "come si sarebbe voluto, un affare tombato sotto il manto di pietrisco naturale posato in tutta corsa sugli stradelli, ma non ovunque, prima dell’arrivo in massa dei turisti pasquali". Ovvero "ci sarà un secondo tempo che li riporterà allo scoperto a scopo di giustizia ma anche perché, finita la stagione turistica, siano recuperati e portati in discarica nei modi di legge" per essere infine "sostituiti con il materiale ‘pulito’ imposto dal capitolato d’appalto dei lavori". In tutto questo "ci fa sperare il provvedimento con cui il servizio Strade ha affidato" gli esami di laboratorio. Lunedì scorso "ho diffidato l’amministrazione a far sì che queste prove conducano a dimostrare come non sia consentito che rifiuti inerti di questo genere siano stati utilizzati al posto del nobile e naturale ‘pietrisco spaccato inerte calcareo’ di determinate pezzature", come indicava il contratto per l’appalto.