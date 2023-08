Feste e balli proibiti sulla spiaggia di Marina Romea: chiuso l’Aloha Beach

Ravenna, 21 agosto 2023 – Solo poche ore prima era stato notificato al titolare un provvedimento di chiusura per tre giorni a seguito di una festa in spiaggia a fine giugno, ritenuta abusiva. Sabato sera un ulteriore controllo della Polizia locale di Ravenna ha portato ad accertare che all’interno dello stesso stabilimento balneare, l’Aloha Beach di Marina Romea, era in corso un altro spettacolo danzante, nella fattispecie la terza serata del Rockanastro, rinomato evento della movida ravennate. L’organizzatore è stato così denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, con conseguente sequestro preventivo di tre manufatti in legno adibiti a bar tipo chiringuito, ai quali gli agenti hanno apposto i sigilli. Stessa sorte per una struttura con tralicci in metallo, sede della postazione del Dj, già sottoposta a sequestro ma che in parte era stata riutilizzata, cosa che al titolare è costata l’accusa ulteriore di violazione di sigilli.

Il giro di vite del Comune, sulle feste abusive in spiaggia, è tutt’altro che terminato. Se altri locali già sanzionati – come il Marinabay di Marina e il bagno Polka sempre di Marina Romea – si erano cosparsi il capo di cenere correndo ai ripari, nel caso dell’Aloha Beach, secondo la Polizia locale, saremmo di fronte a un comportamento recidivo.

Per la prima serata del Rockanastro, del 26 giugno scorso, il Comune aveva aperto un procedimento che porterà alla chiusura totale dello stabilimento per tre giornate, dal 28 al 30 agosto. Già in quella occasione, col bagno ritenuto sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e collaudi di legge, fu riscontrata la presenza di 300 avventori che ballavano su una porzione di spiaggia recintata e trasformata in discoteca, con Dj, musica afro, una decina di casse per l’amplificazione e luci stroboscopiche. Tutelati dall’avvocato Alessandra Cavina, i titolari obiettarono che i tempi della burocrazia avevano impedito l’ottenimento della sanatoria necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo, che le persone presenti non fossero più di 200, inoltre non vi sarebbero state aree delimitate come pista da ballo. Secondo l’impostazione difensiva, in pratica, i cartelli indicavano il divieto di ballare, tutto era in ordine dal punto di vista della normativa antincendio e del sistema fonometrico per la valutazione di impatto acustico.

Di diverso avviso, il Comune per quella festa contesta ora la violazione del Testo unico di pubblica sicurezza, ritenendo che il gestore non avesse mai chiesto l’autorizzazione per attività di intrattenimento musicale e danzante, "mettendo di fatto in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubbliche". Da qui il provvedimento di chiusura temporanea dello stabilimento, dieci giorni dopo la notifica, firmata il 17 agosto e che quindi scatterà il 28 agosto.

Un’analoga festa di Rockanastro si era svolta il mese scorso, ma il previsto controllo non poté svolgersi in quanto tutte le forze dell’ordine erano impegnate a soccorrere le popolazioni colpite dal tornado. Mentre qualcuno piangeva su danni subiti, altri ballavano.