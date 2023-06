Marina Romea, il festival ‘Ghe pensi mar’ tra note e personaggi

Dopo il fortunato esordio dell’anno scorso con più 6 mila presenze, dal 28 giugno all’1 luglio torna a Marina Romea il festival ‘Ghe pensi mar’, a cura del bagno Polka e di Ghe Pensi Mi. Una seconda edizione ancora più ricca che avrà protagonisti personaggi del calibro di Luciana Littizzetto, che racconterà la sua carriera nel mondo della comicità, e anche di Stefano Rapone, Street Clerkc, Fabio Celenza, Chiara Galeazzi, Bassi Maestro, Guido Catalano. L’idea del festival è nata da una chiacchierata tra amici che pensavano, inizialmente, solo a una semplice presentazione di libri. Curatori dell’iniziativa sono gli autori televisivi Giovanni Bagnari, Luca Restivo e Marco Villa, insieme a Matteo Russo, owner e art director del Ghe Pensi Mi e allo staff del Polka. "Marina Romea è un posto bellissimo – spiegano gli organizzatori –, una piacevole sorpresa per chi viene da Ravenna perché offre molta natura. Tante famiglie e giovani si stanno affezionando alla località e al nostro festival che si rivolge a tutti, alle persone curiose di ogni età". Quattro giorni di cultura, spettacolo e cultura, con oltre venti appuntamenti a ingresso gratuito che spaziano dai talk ai concerti, dagli spettacoli di stand-up comedy ai dj set, passando per sport, poesia e persino tarocchi. "Dopo le giornate drammatiche dell’alluvione – ricorda Luca Restivo del team di direzione artistica del festival –, il nostro obiettivo è offrire alle persone l’occasione di ritrovarsi insieme e di passare qualche serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza".

Non a caso il festival si apre il 28 giugno con il podcast ‘Dopo il fango’ in cui la giornalista Francesca Milano, in dialogo con il cantante Vittorio Bonetti, dà voce a chi vissuto in prima persona l’alluvione. Poi subito spazio alla festa, con il ‘Lacrima Party’. La seconda giornata sarà all’insegna del giornalismo e del confronto con Valdo Gamberutti autore del libro ‘La Zanzara. Tutto il resto è radio’, Assia Neumann Daya de La Stampa, Davide Piacenza che ha appena pubblicato ‘La correzione del mondo’, Massimo Temporelli e Chaira Alessi che parleranno di cellulare e Walter Fontana con il suo tuffo dentro il folle mondo della pubblicità. In serata, il palco sarà della Littizzetto che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 30 giugno, Valentina ‘Malapuella’ Divitini proporrà la lettura delle carte, mentre la band fiorentina Street Clerks presenterà l’ultimo album. Spazio anche alla competizione con il ‘Ghe pensi Quiz’, una sessione di domande e risposte a tema cinema, musica, letteratura e serie tv, e a ‘Marcomedy’, la migliore stand-up comedy in circolazione. In serata, sul palco si alterneranno Yoko Yamada, Francesco Arienzo e Alessandro Ciacci, mentre Marco Maccarini presenterà i surreali doppiaggi video di Fabio Celenza. Maccarini, insieme a Simone Lunghi, condurrà la passeggiata tra mare e natura sabato 1 luglio, a cui parteciperanno anche gli ‘Angeli del fango’ di Bagnacavallo. All’ora dell’aperitivo Chiara Galeazzi di Radio Deejay e il duo elettronico Queen of Saba, i campioni d’Italia della Sampdoria, Stefano Rapone con una tappa del suo spettacolo live sold out in tutta Italia e Bassi Maestro con i suoi vinili, per una chiusura in grande stile.

Roberta Bezzi