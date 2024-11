"Marina Romea, non considerate le richieste per strade migliori"

Un "esito mortificante", per usare le parole di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), quello della petizione firmata da 1.200 cittadini per chiedere più attenzione (tradotto: più interventi) per le strade di Marina Romea. "L’unico intervento certo – riassume Ancisi – è quello, già finanziato da tempo con 760 mila euro, da effettuare nel 2025 sulla parte di viale dei Platani tra viale dei Lecci e viale Ferrara, che non risponde però alle urgenze invocate dalla petizione, in quanto - come la Proloco di Marina Romea ha eccepito per iscritto - è “decisamente più ammalorata l’altra parte del viale”".

Per niente "“generosa” con la petizione è anche la manutenzione straordinaria dei viali delle Altee e delle Betulle per 370 mila euro, prevista entro il 2026, che però, già inserita nel piano triennale 2022-2024 dei lavori pubblici, avrebbe dovuto essere realizzata nel 2024; verrebbe infine “anticipato” al 2025 l’avvio del cantiere per i lavori, da 2 milioni, in viale delle Palme, ma non la realizzazione dell’opera, che verrebbe compiuta nel 2026, come già previsto dal piano triennale attuale nello stesso anno: zuppa invece che pan bagnato. Sulla veridicità stessa di tali due previsioni non si può peraltro scommettere un centesimo. Avendo questi piani carattere meramente pianificatorio, non vincolante, gli interventi elencati vengono spesso rinviati da un anno all’altro, finanche per vent’anni".