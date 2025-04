Marina Romea, riapre l’edicola: “Non potevo lasciare il lido senza”

Ravenna, 20 aprile 2025 – Quando alla fine della scorsa stagione estiva l’unica edicola di Marina Romea ha chiuso i battenti, i frequentatori del lido hanno subito pensato di chiedere a Tatiana Vizureanu di rilanciare l’attività per l’estate 2025. Lei, che da 23 anni gestisce l’edicola di viale Cavina a Ravenna, si è detta interessata e così è partita una catena di solidarietà coordinata dalla Pro Loco di Marina Romea per rendere possibile la riapertura dell’edicola nella località balneare, che altrimenti sarebbe rimasta sguarnita.

Dopo un accordo tra Pro Loco, proprietario dell’immobile e attività commerciale, l’edicola gestita da Vizureanu apre oggi in viale Italia 68, negli stessi locali dove fino alla scorsa stagione si trovava l’edicola Quattro Gatti. “Quando i miei clienti, molti dei quali d’estate si trasferiscono a Marina Romea, mi hanno chiesto di aprire nel lido per l’estate, mi sono sentita lusingata. Amo il mio lavoro e credo che per un paese di mare sia fondamentale avere un presidio che venda giornali, settimane enigmistiche, giochi e libri. Non potevo lasciare Marina Romea senza un’edicola”.

La nuova attività sarà aperta tutti i fine settimana di maggio, per poi passare a 7 giorni su 7 da giugno a metà settembre. L’orario sarà però ridotto, dalle 6 alle 13.30, perché Vizureanu – che si occuperà anche della consegna nei 28 stabilimenti balneari – deve continuare a mandare avanti l’attività di Ravenna. “D’estate la città si svuota e si lavora meno, anche per questo ho deciso di fare un esperimento a Marina Romea, ma non posso chiudere. Perciò, ho trovato un collaboratore che mi sostituisca in città quando io sarò al mare. Se l’esperimento andrà bene, l’idea è quella di continuare anche nella stagione 2026, magari trovando un chiosco da posizionare direttamente sul suolo pubblico. Tuttavia, senza il sostegno della Pro Loco, che ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese di affitto dell’immobile, questo non sarebbe stato possibile”, spiega l’edicolante.

Nei giorni scorsi, infatti, la Pro Loco di Marina Romea ha avviato un progetto per sostenere l’edicola. Per tutta l’estate, acquistando una bottiglietta di acqua Valmora al prezzo di 1 euro, chiunque può dare il suo contributo al rilancio del servizio di edicola, a cui andrà l’intero ricavato. Le bottiglie, di plastica riciclata e riciclabile, saranno disponibili direttamente nell’edicola e in altri punti della località. “Per noi è fondamentale valorizzare quei servizi che vanno sia a vantaggio dei residenti sia dei turisti –, spiega Luca Ruffini, presidente della Pro Loco – . L’edicola è senz’altro uno di questi: è fonte di informazione, ma anche di socialità. Le persone che vanno ad acquistare il giornale si incontrano, si salutano. L’idea della bottiglietta ci è venuta riflettendo sul concetto di sostenibilità, che per noi non è solo quella ambientale del packaging, ma ha anche un valore sociale, dando il proprio contributo alla comunità”.