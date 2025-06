Marina, torna la preferenziale. Nuova telecamera da 55mila euro per colpire i trasgressori

Torna da questa domenica la corsia preferenziale in viale delle Nazioni, lungomare di Marina di Ravenna. Nei giorni festivi e prefestivi fino al 1° settembre, dalle 9 alle 24, dalla rotonda della Colonia fino a via Ciro Menotti (direzione sud – nord), la corsia sarà riservata al transito di autobus del trasporto pubblico locale, taxi, noleggio auto con conducente, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. Le automobili private e tutti i mezzi non autorizzati, dunque, per raggiungere il viale dovranno percorrere via Trieste dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti e viale delle Nazioni (nord-sud). La misura era già stata adottata in via sperimentale l’estate scorsa e aveva suscitato pareri contrastanti. Il Comune sostiene che la corsia preferenziale sia stata efficace nel velocizzare i tempi di percorrenza del navetto e dei mezzi di soccorso, abbia incoraggiato l’uso dei parcheggi scambiatori (via Trieste e via Marchesato) e abbia migliorato la sicurezza sul viale. Al contrario, la Pro Loco di Marina di Ravenna ha più volte ribadito che la preferenziale complica l’accesso al paese, proprio in una fase in cui avrebbe bisogno di essere rivitalizzato, e non migliora affatto il traffico sulla via del ritorno, che, a suo avviso, rimane la principale criticità. Secondo l’ente di promozione, inoltre, non c’è stato alcun coinvolgimento nella decisione da parte dell’amministrazione, che aveva promesso di fornire dei dati sulla sperimentazione, ma non lo avrebbe fatto. Per rimettere in discussione la misura, alla fine della stagione 2024, la Pro Loco aveva anche indetto un sondaggio sulla sua pagina Facebook a cui avevano risposto 554 persone: il 57% valutava negativamente il senso unico. La novità di quest’anno è una telecamera per il controllo degli accessi, che è stata installata in corrispondenza della rotonda della Colonia per accertare la corretta circolazione dei mezzi. La modalità sanzionatoria comincerà dal 21 giugno e sarà attiva ogni giorno prefestivo e festivo fino al 1° settembre, esclusi il 22 e 23 luglio (Sant’Apollinare). La sanzione per chi trasgredisce sarà di 83 euro; mentre, il costo dello strumento, come risulta da una delibera del 23 maggio, è di 55.500 euro.

Per favorire la corretta viabilità, in corrispondenza della telecamera è stato posizionato un pannello a messaggio variabile che riporta la scritta verde "Corsia aperta", quando la corsia è accessibile a tutti e la scritta rossa "Corsia chiusa", quando il transito è riservato ai veicoli autorizzati. Infine, nei giorni in cui sarà attiva la preferenziale, in corrispondenza dell’intersezione tra gli stradelli di ingresso e uscita dagli stabilimenti balneari e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra (eccetto autorizzati); in corrispondenza dell’intersezione tra le strade a fondo chiuso poste sul lato opposto e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a destra (eccetto autorizzati).

