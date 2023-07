Marina, un’estate senza acuti Dopo il Jova beach il nulla La movida perduta che non tornerà

Siamo ormai nel cuore dell’estate ma anche quest’anno non sembrano esserci grosse novità per la principale spiaggia di Ravenna. Un tempo Marina era spesso centro di eventi internazionali annuali oppure occasionali come ad esempio i campionati mondiali di beach soccer, le competizioni di skateboard nelle alte rampe del Bukowsky, il couscous festival oppure importanti tornei in spiaggia di beach volley o beach tennis, appuntamenti comunque di grande richiamo. Restano per fortuna le attività legate alla vela, la festa della cozza e gli appuntamenti della pro loco ma, in particolare negli ultimi anni, tolta la parentesi del Jova beach party, per svariati motivi, la nota località di mare sembra essere abbandonata a se stessa.

Un tempo esistevano ad esempio le comuni attrazioni dei centri balneari come il luna park, il noleggio dei risciò oppure in spiaggia l’affitto dei pedalò, sulla quale oggi restano solo natanti privati. Molte poi sono le strutture perdute non sempre trasformate. In particolare vi erano le discoteche, alcune delle quali aperte anche tutto l’anno.

In un anonimo quadrato d’erba in via Thaon de Revel vi era l’Hemingway, demolito nel 2013 per essere trasferito vicino alla diga Nord ma mai più ricostruito. In viale delle nazioni emblema della crisi è il vuoto lasciato dalla demolizione della discoteca Xenos e del vicino hotel Internazionale.

La discoteca nata nel 1960 ha ospitato nella sua lunga storia tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, era dotata di tre sale di cui una con copertura mobile e venne chiusa nel 2004. Con molta fretta entrambi gli edifici sono stati eliminati per essere sostituiti da una torre alberghiera che non ha mai visto la luce e lascia un’area incolta nel pieno centro pedonale dal 2009.

Tante erano le strutture ricettive un tempo, mentre oggi si contano sulle dita delle mani, di cui la più grande vive uno stato di attesa dal 2020. Si tratta del Park Hotel Ravenna costruito nel 1969 recuperando anche la villa Ottolenghi dotato di ben 144 camere, piscina, campi da tennis e centro congressi. A sinistra del Park Hotel dal 2021 è scomparso lo storico cocomeraio e a poca distanza in via Menotti nel parco pubblico rimangono i ruderi del bar devastato da un incendio nel 2016.

Torniamo in viale delle Nazioni verso il mercato ittico dove nel retro di un ex ristorante vuoto da diversi anni è ancora visibile la struttura del cinema Arena del mare, chiuso dal 1979 luogo che per anni ha permesso a cittadini e turisti la libertà di sognare sotto le stelle. Marina di Ravenna, insomma, sembra aver perso lo smalto di un tempo, se si esclude la striscia degli stabilimenti balneari che continuano ad esercitare una certa capacità attrattiva, ma in particolare nei fine settimana.

Marco Beneventi