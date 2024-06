Marinando, obiettivo 100mila euro. Raccolta fondi per la nuova sede

Marinando cerca casa. Anzi, l’ha appena ottenuta in concessione demaniale, ma lo stabile deve essere completamente ristrutturato e adeguato. E così, dopo 15 anni di attività, l’associazione che promuove la navigazione a vela per persone con disabilità, e che dal 2021 ha dato vita alla prima scuola di para-sailing in regione, ha deciso di lanciare una raccolta fondi. L’iniziativa, partita qualche settimana fa, ha già raccolto adesioni per oltre 38mila euro. L’obiettivo è arrivare a 100mila euro entro fine agosto. Lo scopo? Dopo 15 anni di attività, oggi è necessario uno spazio fisico adeguato ad ospitare uffici e servizi, in pratica una sede che diventi, sia punto di partenza, che luogo di aggregazione per tutti i progetti, ovvero uno spazio innovativo concepito senza barriere, che sarà a Marina di Ravenna, in piazzale Adriatico, all’angolo con via Don Giovanni Verità. L’auspicio è di rafforzare così la proposta di Marinando per divenire un punto di riferimento nazionale per la vela paralimpica. "La nuova sede fisica – ha spiegato Sante Ghirardi, presidente di Marinando – diventerà il cuore pulsante delle nostre iniziative. Al suo interno vogliamo creare una sala corsi dedicata alla promozione dell’apprendimento, uno spazio condiviso in cui le persone potranno incontrarsi e scambiare le proprie storie e un piccolo ufficio dal quale coordinare le attività, insieme ai numerosi volontari. Al suo esterno, di fronte alla sede, verranno inoltre installati pontili ecologici e accessibili, che è la vera innovazione del progetto. Pontili che forniranno rifugio alle imbarcazioni della scuola di vela paralimpica e diventeranno il punto di partenza per viaggi straordinari".

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare l’acquisto e l’installazione dei 2 pontili galleggianti da 12 metri ciascuno che sarà posizionati nello specchio d’acqua a disposizione dell’associazione, la relativa messa in sicurezza e gli interventi per renderli accessibili; l’abbattimento delle barriere architettoniche affinché tutto lo spazio sia accessibile e inclusivo; garantire la sostenibilità ambientale dei materiali e delle fonti di energia utilizzate. I pontili saranno infatti dotati di pannelli solari; ogni pontile accoglierà un seabin, un cestino di raccolta dei rifiuti che galleggiano in acqua di superficie, in grado di catturare le microplastiche e le microfibre, ma anche rifiuti comuni. Ogni anno, in media, 650 persone adulte partecipano ai corsi di vela paralimpica, iniziative sociali e uscite ricreative destinate a persone con disabilità. Per effettuare una donazione (deducibile fiscalmente): www.marinando.ra.it.

Roberto Romin