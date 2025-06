Mario Gurioli, consegnato al professore-attore il 53° Leon d’Oro dal circolo ’I Fiori’

Mario Gurioli, professore, attore e studioso della tradizione romagnola, ha vinto il 53° Leon d’Oro, riconoscimento assegnato dal circolo I Fiori di Faenza a personaggi faentini che si sono distinti in ambito culturale, sportivo e sociale. Gurioli è nato nel 1948 a Rio Paglia, frazione di Brisighella e vive a Faenza dal 1951. Laureato in Lettere Classiche all’Università di Bologna, ha insegnato per quarant’anni materie letterarie nella scuola media. Appassionato di dialetto romagnolo, recita nella Filodrammatica Bertón (di cui è presidente) e collabora con Libera Università per Adulti e Università Aperta tenendo corsi di civiltà contadina. Ha partecipato con Giuliano Bettoli a numerose trasmissioni radiofoniche di Radio 2001 Romagna e scrive ancora oggi sull’omonima rivista. Collabora al Lunêri di Smémbar, occupandosi di tradizioni contadine romagnole, e con il settimanale diocesano Il Piccolo.

Ha inoltre pubblicato molti libri scritti in dialetto, riguardanti la tradizione romagnola. Insieme a sua moglie, Giuliana Pisotti, dal 2015 è autore dell’agenda romagnola, che fa scorrere l’anno sia in italiano che in dialetto, con racconti della tradizione, foto d’epoca, ricette e proverbi di casa nostra. Nel 2024 è stato nominato Tribuno di Romagna. La consegna del Leon d’Oro avverrà venerdì 5 settembre nella sala Kiss del circolo, e nell’occasione sarà assegnato anche il 27esimo Premio di Pittura contemporanea intitolato al pittore Giovanni Romagnoli. Come è ormai tradizione, sarà consegnato anche il 46esimo premio Ceramica Sport in collaborazione con il Liceo Ballardini di Faenza che andrà al neodiplomato studente olandese Lennart Jacobs.