Marionette, che stagione

Da 35 anni, nel mese di ottobre a Ravenna, si apre la Stagione Teatrale “Le arti della marionetta“. Un appuntamento consolidato che accompagna il pubblico fino a primavera, negli spazi delle Artificerie Almagià e del Museo La Casa delle Marionette. Ad inaugurare la XXXV edizione, una Prima Nazionale (Domenica 22 ottobre, ore 18), frutto della collaborazione artistica tra Teatro del Drago e Kinder und Jugend Theater di Speyer:

I Tre desideri Drei Wünsche frei. Tra i titoli proposti in questa XXXV edizione: Ecomonster Puppets Show della compagnia All’InCirco Teatro (31 ottobre); Oh!, della compagnia Catalyst, tratto da “OH! Il libro che fa dei suoni” di Hervé Tullet (26 novembre); la fiaba classica I tre porcellini, co-produzione Pupi di StacTeatro del Drago (21 gennaio); Antonio Panzuto e il suo omaggio alle Città Invisibili di Italo Calvino, con lo spettacolo L’Atlante delle Città (4 febbraio); il colorato e musicale Carnaval, della compagnia Teatro dei Colori, esempio di teatro su nero (10 febbraio): un omaggio alle fiabe con Once upon a time! Il museo della fiaba, di Emanuela Dall’aglio (25 febbraio), già ospite a maggio del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare. E per una degna conclusione, l’eroe della baracca Fagiolino, protagonista di uno degli spettacoli più coinvolgenti del Teatro del Drago, Fagiolino asino d’oro (3 marzo). Non potevano mancare gli spettacoli di burattini e quindi, in occasione della Festa della Befana di sabato 6 gennaio, ospite la maschera piemontese Gianduja della compagnia Marionette Grilli. Spazio anche ai più piccoli, con la sezione Le Arti per i Piccolissimi, che ospiterà il coniglietto Teo (3 repliche il 18 e 19 novembre), con le sue orecchie curiose, protagonista di uno spettacolo dedicato all’importanza dell’ascoltoSpazio ai tre appuntamenti di Almagià in Festa, Halloween (31 ottobre), Festa della Befana (6 gennaio 2024) e Festa di Carnevale (10 febbraio 2024). Biglietteria presso le Artificerie Almagià. Intero 7 euro; ridotto 5;

www.teatrodeldrago.it