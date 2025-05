Marisa Iannucci alla Rocca Brancaleone

Stasera, dalle 19 alle 23, la Rocca Brancaleone ospiterà l’evento di chiusura della campagna elettorale della coalizione di sinistra a sostegno di Marisa Iannucci come sindaca. Una serata aperta a tutta la cittadinanza, fatta di parole e musica, in cui si alterneranno interventi politici, momenti di riflessione collettiva e live musicali, tra cui la partecipazione dei Mosilicata e di altre band del territorio."

L’iniziativa è stata dedicata alla Palestina, per ribadire la nostra vicinanza al popolo palestinese – spiega la Iannucci – , vittima di un genocidio a cui l’Europa continua a voltare le spalle, e per riaffermare il nostro impegno politico e culturale per il disarmo, la pace e la giustizia internazionale. Sarà anche il momento per condividere con la città il percorso politico ed umano compiuto durante la campagna elettorale, le idee che ci hanno guidato e la visione di una Ravenna più giusta, partecipata, sostenibile e solidale".