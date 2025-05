Marisa Iannucci per la sinistra: "Mediatori di conflitti in stazione e un fablab per chi studia e lavora"

Donati

Marisa Iannucci è la candidata più a sinistra delle amministrative del 25 e 26 maggio. Insegnante, ricercatrice, islamologa, femminista, attivista, impegnata in varie organizzazioni di volontariato, è alla guida di una coalizione che riunisce Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Pci.

Professoressa Iannucci, fra le vostre proposte c’è quella di un piano contro la povertà: ma allora ci aveva visto giusto Luigi Di Maio?

"Non siamo forse qui per alleviare il disagio sociale? L’equivoco in cui cade la destra è quello di associare la povertà – situazione in cui molti di noi possono precipitare da un giorno all’altro – con quello che chiama “degrado”. Il disagio sociale e la povertà non sono mancanza di decoro: il non saper trovare una risposta è semmai una prova dell’incapacità di chi governa".

È insomma in disaccordo con chi vede a Ravenna sacche di degrado?

"Un gruppo di ragazzi che si raduna in un parco per suonare o ascoltare musica non ha nulla di per sé di non decoroso. Il travisamento della realtà è ormai diffuso anche a sinistra: il Comune ha emesso ordinanze surreali che hanno avuto come unico bersaglio degli adolescenti, i quali non stavano violando alcuna legge o regolamento. Probabilmente se i ragazzi avessero più luoghi in cui radunarsi trascorrerebbero lì i pomeriggi e le serate: sta al settore pubblico metterli a disposizione".

Ha parlato anche di custodi sociali, non è così?

"Mi rendo conto che una stazione ferroviaria sia un non-luogo attorno a cui possono crearsi situazioni spiacevoli: ma allora vanno mandati sul campo dei professionisti, dei mediatori di conflitti, che siano in rete con tutti servizi offerti dalla collettività".

Fra le vostre proposte c’è anche quella di ‘strutture femminili di bassa soglia’. Ci spieghi.

"Si tratta fondamentalmente di dormitori, anche se preferiamo non chiamarli così. Occupandoci di sociale è emerso che nei dormitori attivi sul territorio sono presenti appena sei posti per donne, una quantità irrisoria. Eppure la povertà estrema colpisce anche le donne. La nostra idea di accoglienza è quella di strutture in cui si possano passare anche le giornate, in cui dare avvio alla ricostruzione di un progetto di vita".

Nel vostro programma c’è la proposta di un ‘fablab’, è corretto?

"Un luogo in cui possano lavorare e studiare coloro che hanno avviato delle start-up, o che fanno smartworking, e che non possono permettersi di pagare un secondo affitto. Il mondo del lavoro e quello dello studio sono evoluti, le sole biblioteche non bastano più".

C’è poi chi fa un lavoro che negli ultimi cento anni non è cambiato quasi di una virgola: avete ipotizzato un marchio ‘Turismo di qualità’ contro lo sfruttamento degli stagionali nelle spiagge. Ma oggi quanti stabilimenti se lo aggiudicherebbero?

"Non è facile avere numeri in questo senso, ma credo che molti non passerebbero l’esame. Il Comune ha il dovere di vigilare su quel fronte, di controllare che vengano rispettate le clausole sociali".

Numeri alla mano, considerando le ultime elezioni, la vostra coalizione ha come obiettivo l’ingresso nel consiglio comunale. Come vi comporterete dinanzi a un eventuale ballottaggio?

"Come candidata sindaca darò indicazione di astenersi".

Prego? Ma non riteneva l’astensionismo una patologia della democrazia?

"Non posso chiedere ai miei elettori di votare per le destre o per il Pd, che su temi chiave a livello ambientale quali il rigassificatore o le trivellazioni è a tutti gli effetti un partito di conservatori, anzi, un partito fossile, che sta facendo di Ravenna una città fossile".