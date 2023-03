Marisa Iannucci presenta il suo libro

Oggi pomeriggio alle 17, presso la sala Spadolini della biblioteca Oriani, Marisa Iannucci presenterà il suo libro ‘La costola storta. Testi e pretesti della misoginia tra i musulmani’, a cura della Associazione Femminile Maschile Plurale. Marisa Iannucci, ravennate, è islamologa e attivista per i diritti umani. Ha all’attivo numerosi studi, ricerche e pubblicazioni, come i recenti ’Contro l’Isis’ (2016), ’La ragione islamica’ (2017), ’Sulle donne musulmane’ (2018). In più di una occasione l’associazione Life, che Iannucci presiede, e l’Associazione Femminile Maschile Plurale hanno avuto importanti collaborazioni.

In dialogo con Marisa Iannucci saranno Marina Mannucci, Mara Paola Patuelli e Raffaella Sutter.