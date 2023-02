Marisam, passione per i capelli

Marina Dirani e Samanta Pirazzoli sono le titolari di Marisam, il salone di acconciature di via Falcone, all’interno del centro commerciale ‘Il Punto’ di Cotignola. L’attività ha aperto 17 anni fa, il 12 marzo 2006. "Per quattro anni – hanno spiegato Marina Dirani e Samanta Pirazzoli – abbiamo lavorato insieme come dipendenti. In quel contesto ci siamo conosciute e, una volta che la precedente attività aveva deciso di cedere, abbiamo maturato l’idea di realizzare il nostro sogno, che era quello di aprire un salone tutto nostro". E così è stato.

Il percorso professionale di Marina e Samanta è stato pressoché analogo: "La nostra passione era quella di fare le parrucchiere – hanno raccontato – . A entrambe piaceva questo mestiere ed entrambe abbiamo iniziato nel salone di Cotignola che poi ci ha permesso di fare l’ulteriore passo. Ci siamo trovate a lavorare insieme, poi siamo diventate amiche. Abbiamo fatto lo stesso percorso di studi serale all’Anam (Accademia nazionale acconciatori di moda, ndr) di Ravenna fino a coronare il nostro progetto. Ci siamo dedicate a questa professione in maniera molto seria, frequentando, oltre all’accademia, anche corsi di aggiornamento specializzati per ampliare le nostre competenze. Ancora oggi frequentiamo corsi di aggiornamento per tecniche di colorazione, pieghe, e in generale tutto quello che riguarda la moda e la salute del capello. Si tratta di aggiornamenti professionali che ci portano via tutto il weekend. Inoltre effettuiamo servizi per cerimonie e in particolare per le spose".

Il salone di via Falcone si sviluppa su 70 metri quadrati. L’attività di acconciatura è al pian terreno dove trovano spazio 4 postazioni ‘colore’ e 3 postazioni ‘taglio e piega’, con relativi lavandini. Dal prossimo mese di febbraio, al piano superiore, verrà ampliata l’offerta per i clienti, con una sala dedicata al Pmu, un acronimo di permanent make-up, vale a dire il trucco permanente. Oltre alle titolari, lo staff del salone comprende anche le collaboratrici Sara, da 13 anni in servizio, e Marica, da quattro anni al salone Marisam.

"Fra le particolarità della nostra attività – hanno aggiunto le titolari Marina e Samanta – ci piace evidenziare gli studi che stiamo facendo sulle tecniche di colorazione che vanno di moda, come il cosiddetto ‘crazy color’, ma anche le tecniche di ristrutturazione del capello. Un aspetto ai cui teniamo molto è la salute del capello. Oltre che bello, il capello deve infatti essere sano. Per la salute del capello utilizziamo prodotti soprattutto italiani, fra cui anche prodotti naturali. Il nostro target? Va davvero da zero a novant’anni, nel nostro salone entrano uomini e donne di ogni età".

Per quanto riguarda mode e tendenze, sembra esserci un ritorno agli anni 80: "Vanno molto i colori flash, i colori pastello, così come tecniche di sfumature, nonché i capelli naturali. Quest’anno andranno molto i colori caldi. Per il taglio, si sta invece tornando alla moda degli anni 80, e cioè maggior volume nei capelli, torneranno le frange, i capelli saranno un po’ più lunghi e scalati, magari anche mossi, con onde e ricci".

C’è molta attenzione pure per i tagli maschili: "I ragazzi, quasi tutti fra i 20 e 30 anni – hanno concluso Marina Dirani e Samanta Pirazzoli – chiedono anche loro colori ‘crazy’, così come chiedono i ‘tagli’ dei calciatori".