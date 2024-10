Marito e moglie nei guai a Lido Adriano (Ravenna): i carabinieri cercano armi ma trovano 50mila euro e diversi cellulari

Lido Adriano (Ravenna), 3 ottobre 2024. Era finalizzata alla ricerca di armi, ma ha portato al rinvenimento di oltre 50mila euro in contanti. Stiamo parlando della perquisizione che i carabinieri della Stazione di Lido Adriano, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Ravenna, hanno effettuato nella mattinata di ieri (mercoledì) e a seguito di una segnalazione, nell’abitazione, situata nella stessa località balneare, dove risiede una giovane coppia.

Ad insospettire i militari è stato il nervosismo e la preoccupazione denotati sia della donna presente in casa al loro arrivo, sia dal marito sopraggiunto subito dopo. La perquisizione ha consentito al personale dell’Arma di rinvenire non solo la suddetta, ingente, quantità di denaro, ma anche una ventina di telefoni cellulari di marche e modelli diversi, numerose schede sim-card di gestori vari e alcune scatole, vuote, di orologi di pregio.

Non avendo ricevuto spiegazioni plausibili relative a quanto rinvenuto, i carabinieri hanno proceduto, in attesa di ulteriori accertamenti, al sequestro del denaro e del materiale, denunciando a piede libero i due giovani, entrambi incensurati, con l’accusa di ricettazione. Gli investigatori stanno ora cercando di capire se i cellulari e le scatole di orologi, in particolare, siano il provento di furti in abitazione e se la ingente somma di denaro è il ricavato della vendita della eventuale refurtiva.

L’operazione messa in campo ieri mattina rientra nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale carabinieri di Ravenna su tutto il territorio provinciale. Attività finalizzata a scongiurare i furti in abitazione e i delitti contro il patrimonio e la persona.