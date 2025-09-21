Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoSergio Rossi scarpeIn fila dalle 5Classifica ricchiAutista busIl dolore del padre
Acquista il giornale
CronacaMarito e moglie si schiantano contro un albero: lui muore, lei finisce in ospedale
21 set 2025
REDAZIONE RAVENNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Marito e moglie si schiantano contro un albero: lui muore, lei finisce in ospedale

Marito e moglie si schiantano contro un albero: lui muore, lei finisce in ospedale

La tragedia è accaduta vicino alla basilica di Sant’Apollinare in Classe. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia locale che hanno visto la vettura fuori strada

Rilievi di un incidente nel Ravennate della polizia locale (foto di repertorio)

Rilievi di un incidente nel Ravennate della polizia locale (foto di repertorio)

Per approfondire:

Ravenna, 22 settembre 2025 – Invade la corsia opposta, finisce fuori strada e termina la corsa contro un albero. Sabato pomeriggio un uomo è morto in seguito a un incidente stradale in via Romea sud, vicino alla basilica di Sant’Apollinare in Classe. Dai primi riscontri sembra in realtà verosimilmente a causare il sinistro sia stato un malore che avrebbe fatto perdere i sensi alla vittima, l’80enne Enzo Frazzoli, prima che avvenisse l’impatto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30. I primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia locale che stavano passando per caso in quel punto e hanno notato l’auto fuori strada. Subito sono stati allertati anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, dal momento che l’uomo era incastrato all’interno dell’abitacolo.

Le sue condizioni sono parse subito disperate ed è stato fatto un tentativo di rianimarlo sul posto che però non ha dato i risultati sperati.

Sull’auto era presente anche la moglie della vittima, una 74enne, che è stata trasportata in ambulanza al Bufalini di Cesena con codice di media gravità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata