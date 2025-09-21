Marito e moglie si schiantano contro un albero: lui muore, lei finisce in ospedale

Ravenna, 22 settembre 2025 – Invade la corsia opposta, finisce fuori strada e termina la corsa contro un albero. Sabato pomeriggio un uomo è morto in seguito a un incidente stradale in via Romea sud, vicino alla basilica di Sant’Apollinare in Classe. Dai primi riscontri sembra in realtà verosimilmente a causare il sinistro sia stato un malore che avrebbe fatto perdere i sensi alla vittima, l’80enne Enzo Frazzoli, prima che avvenisse l’impatto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30. I primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia locale che stavano passando per caso in quel punto e hanno notato l’auto fuori strada. Subito sono stati allertati anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, dal momento che l’uomo era incastrato all’interno dell’abitacolo.

Le sue condizioni sono parse subito disperate ed è stato fatto un tentativo di rianimarlo sul posto che però non ha dato i risultati sperati.

Sull’auto era presente anche la moglie della vittima, una 74enne, che è stata trasportata in ambulanza al Bufalini di Cesena con codice di media gravità.