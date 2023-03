Marna Ortolani e Sant’Alberto "L’importanza della trasmissione della memoria e delle radici"

di Carlo Raggi Centocinquant’anni fa a Sant’Alberto, terra circondata dall’acqua e infestata dalla malaria, ecco nascere la Società operaia di Mutuo soccorso, primordiale forma di ‘stato sociale’ e con essa la farmacia, gestita da Angelo Guerrini, mentre il figlio Olindo aveva appena dato vita alla prima Biblioteca circolante con duemila volumi; la solidarietà fra lavoratori, riuniti nelle cooperative, Muratori, Braccianti e Agricola era sentimento granitico instillato dal pioniere della cooperazione Pietro Mascanzoni: ecco l’importante scenario sociale che mezzo secolo fa si offrì a Marna Ortolani, appena ventunenne, che a Sant’Alberto e alla trasmissione della memoria e delle radici della sua comunità, cogliendo un suggerimento di Cesare Zavattini, ha dedicato la vita assieme a Maria Grazia Feletti e a Vania Vassura. Presidente per due mandati dell’associazione ‘Un paese vuole conoscersi’, oggi Marna Ortolani, che parallelamente fino al 2018 ha lavorato come funzionaria in Provincia sul fronte della Formazione professionale e dell’università, è impegnata in una scommessa fondamentale: a chi traghettare un tal patrimonio di iniziative e conoscenze? Marna, per stare in tema, mi dica delle sue radici. "Qui a Sant’Alberto, fin dal primo vagito perché sono nata in casa, come ancora accadeva nel ’51. Era giugno, tempo della mietitura, il babbo, Gino e...