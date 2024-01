Martedì assemblea del Movimento 5 Stelle

Movimento 5 Stelle e Gruppo Territoriale dell’Unione Romagna Faentina (Faenza, Brisighella, Solarolo, Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio) organizzano un appuntamento di natura politica martedì alle ore 21 presso il Rione Rosso, in via Campidori 28, Faenza.

"Questo appuntamento – spiegano gli organizzatori – rappresenta un’occasione unica per fare il punto sulle attività in corso e discutere degli obiettivi futuri del nostro movimento a livello locale e regionale, specialmente in vista dei prossimi appuntamenti elettorali". Sarà presente il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Massimo Bosi. Di cosa si discuterà? L’ordine del giorno la pianificazione e strategie per le prossime amministrative; sviluppo e potenziamento del gruppo territoriale; evento regionale a Faenza sabato 3 febbraio.

L’invito per la serata di martedì è esteso a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle dell’Unione Romagna Faentina, "in linea con la nostra politica di inclusione e partecipazione attiva". Si richiede la presenza dei cittadini, ritenuta, "di grande valore per noi; la condivisione di idee e l’interazione diretta sono fondamentali per il successo delle nostre iniziative".

Per confermare la partecipazione, l’invito è di inviare una mail ai coordinatori regionali: coordinatori.emiliaromagna@movimento5stelle.eu oppure mandare un messaggio whatsApp 3386631118 "Contiamo sulla presenza dei cittadini per arricchire la discussione e contribuire attivamente al futuro del nostro movimento".