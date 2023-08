Martedì d’estate, bene il secondo appuntamento

Successo per il secondo appuntamento dei ‘Martedì d’estate’, l’8 agosto in piazza della Libertà, nel centro di Faenza. L’iniziativa, organizzata da Faenza C’entro con la collaborazione di Coldiretti Ravenna e Campagna Amica ha visto faentini e non nel cuore della città fin dalle 17.30 con il mercato e degustazioni per poi proseguire alle 20.30 con gli eventi culturali. I martedì d’estate, dopo la pausa di Ferragosto, torneranno il 22 del mese con nuovi prodotti locali e appuntamenti musicali di spessore.

Coldiretti, attraverso il Mercato Campagna Amica, ha proposto una degustazione a base di frutta fresca locale grazie alle aziende agricole faentine Bucci, Bandini e Casacce di Casola Valsenio.

Alle 20.45 si è tenuto il reading poetico e musicale ‘Le Ossa della terra’ con Andrea Conti e Collettivo Opaco. Le poesie e i micro-racconti del giornalista russiano Andrea Conti supportati dalla musica dei ravennati Andrea Bratti, Federico Spadoni e Luca Ferri hanno interessato e intrattenuto decine di persone. Alle 21.45 l’Onda Rosa Indipendente ha presentato il concerto ‘Gli alluvionati del Liscio’ diretto da Alvio Focaccia e con la partecipazione in qualità di ospite della star del liscio Roberta Cappelletti.

‘I Martedì d’estate’ di agosto sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro con il supporto di Wap Agency in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica.