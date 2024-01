Martedì i notai incontrano i cittadini

Secondo l’indagine condotta da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale, il 21% degli over 50, pari a 5,5 milioni di italiani, ha già previsto o è orientato a fare un lascito solidale. Mentre gli indecisi aumentano al 35%, la famiglia emerge come protagonista in questa scelta, con il 70% degli italiani che coinvolgerebbe i parenti più stretti nella decisione.

Per contribuire a divulgare una corretta informazione in merito, il Consiglio notarile di Ravenna, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, ha aderito alla Settimana Nazionale dei Lasciti AISM, promuovendo, insieme ai volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), un incontro gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, che si svolgerà martedì 23 gennaio a Ravenna.

A dialogare con i partecipanti saranno, dalle ore 10, presso la sede Cisl di Ravenna, in via Vulcano 78, saranno i notai Caterina di Mauro e Andrea Pinto. Insieme a loro anche Enzo Lazzaro rappresentante sezione dell’Aism della città.