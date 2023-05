Martedì Iacopo Gardelli presenta il suo libro

Il ravennate Iacopo Gardelli sarà protagonista martedì, alle 18.30, al Ristoro Teodorico (via Pomposa 58), della rassegna ’Un parco di libri’, organizzata dalla Cooperativa San Vitale in collaborazione con la libreria Liberamente e la casa editrice Clown Bianco. Gardelli presenterà il suo libro ’L’Alsir’, edito da Fernandel. L’incontro è a ingresso libero; il Ristoro Teodorico che preparerà, per chi lo desidera, uno speciale aperitivo.

Informazioni sulla pagina Facebook ’Ristoro Teodorico’ oppure al numero 3930861447