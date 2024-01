Martedì la Palli si presenta per il bis. I rivali: "Presto il nostro candidato"

La sindaca Valentina Palli dà il via alla campagna elettorale per tentare il bis al Municipio di Russi, da lei conquistato nel 2019. Con un post su Facebook ha invitato amici e sostenitori a un incontro martedì prossimo, alle 20.30 nella sala Pier Franco Ravaglia, in via Cavour 21. Sarà l’occasione per presentare la campagna elettorale, i gruppi al lavoro per la messa a punto del programma, nome e simbolo della lista.

Nel post la sindaca ricorda l’entusiasmo della corsa elettorale del 2019, che l’ha portata a "indossare la fascia tricolore e alla nascita di un gruppo consigliare coeso in grado di dare grande prova di sé anche nei momenti più critici", e invita amici e simpatizzanti a partecipare alla prima serata della campagna del centrosinistra per il rinnovo dei vertici dell’amministrazione pubblica.

La lista è sempre ‘Insieme per Russi’, ma è affiancata da un ’Valentina Palli sindaca’. Il simbolo non è più azzurro: la metà superiore è verde con la scritta ’Insieme per Russi’ in bianco, sul bianco nella metà inferiore campeggia un rosso ’Valentina Palli sindaca’, mentre la catena simbolo della città, ridimensionata e abbassata, è di colore verde. Palli nel 2019 ottenne 2.986 voti, pari al 45,64%, il primo avversario, Andrea Flamigni, che guidava la coalizione di centrodestra ‘Russi libera e sicura’, si fermò a 2136 voti pari al 32,65%.

Il centrosinistra è ai nastri di partenza, forte di una candidata che cerca una conferma, ma il centrodestra deve aspettare ancora qualche giorno prima di annunciare il nome dello sfidante. "Proprio in questi giorni ci siamo confrontati con i nostri alleati storici, Lega e Fratelli d’Italia – afferma Fabrizio Dore, coordinatore provinciale di Forza Italia –: ci presenteremo ben compatti, senza prevaricazioni. A Russi siamo decisi a presentare una valida alternativa alla sindaca. Aspettiamo risposte da alcune persone, un civico e alcuni militanti diretti interessati. In quanto Andrea Flamigni ci ha detto che non intende ricandidarsi".

Non dovrebbe ripresentarsi la lista ’Cambia Ross’, mentre Bruno Cignani di Rifondazione Comunista cercherà di presentare una propria lista.

