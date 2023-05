Martedì l’ultimo saluto all’anziano morto travolto dalla piena

Si svolgeranno a Castel Bolognese, il paese dove alla fine degli anni ’70 Remo Bianconcini aveva deciso di vivere dopo avere viaggiato e lavorato in diversi Paesi d’Europa, i funerali dell’anziano che ha perso la vita mercoledì mattina, travolto dalle acque del fiume Senio. L’ultimo saluto laico al pensionato, che avrebbe compiuto 86 anni il 24 maggio prossimo, è in programma martedì con partenza alle 10 dalla camera mortuaria di Castel Bolognese per il cimitero del paese dove avverrà la sepoltura a cura delle onoranze funebri Italiane Group.

Remo Bianconcini, come racconta il figlio Stefano, era nato a Fontanelice, altro paese nell’Imolese colpito al cuore dall’alluvione di questi ultimi giorni. Per anni aveva lavorato all’estero come cameriere: "Aveva servito ai tavoli di hotel e ristoranti in diversi Paesi d’Europa. In particolare in Svizzera, Inghilterra e Olanda finché alla fine degli anni 70 non aveva deciso di stabilirsi a Castel Bolognese dove aveva preso casa. In zona aveva poi lavorato fino ai primi anni duemila come intermediario immobiliare". Con l’arrivo della pensione Bianconcini, si era dedicato alle sue passioni: la corsa e la bicicletta che lo avevano aiutato a mantenersi in una forma invidiabile nonostante l’età che avanzava.

Proprio in sella alla sua bicicletta mercoledì mattina l’anziano si era spinto oltre la chiusura di via Biancanigo, a Castel Bolognese, forse per andare a vedere da vicino l’ondata di piena del fiume Senio.

"Sulla tragedia noi familiari ci riserviamo di attendere il corso delle indagini. Abbiamo parlato con i carabinieri – precisa il figlio Stefano –. Posso dire che mio padre non aveva l’orto né un cane ma non saprei spiegare come sia potuto succedere e perché nessuno lo abbia fermato. Ora confido che la magistratura faccia luce su quello che è accaduto".

Bianconcini, che viveva solo in via Fratelli Rosselli a Castel Bolognese, a meno di dieci minuti in bici dal luogo della tragedia, lascia i figli Stefano e Marco e quattro nipoti.

