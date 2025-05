Martedì nuovo sbarco di migranti

Un altro sbarco al porto di Ravenna. La notizia è stata diffusa nella giornata di ieri. Si tratterà, questa volta, della nave della Ong Solidaire, che ha salvato un gruppo di migranti dalle acque del Mediterraneo; il suo arrivo è previsto martedì attorno alle 10-10.30 (l’orario d’arrivo, come già accaduto in passato, potrebbe cambiare). La nave sbarcherà a Marina di Ravenna, alla banchina di Fabbrica Vecchia in via della Foca Monica.

Saranno 67 i migranti a bordo della nave della Ong. Quello di martedì sarà il 19esimo sbarco di migranti in due anni e mezzo a Ravenna. L’ultimo sbarco il 22 aprile, quando 82 persone scesero dalla nave Life Support, portando a 1.833 il totale dei migranti arrivati a terra in città.