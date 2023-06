Martedì sera arriva la Mille Miglia

Cervia è pronta ad accogliere il passaggio della 1000 Miglia 2023. Il passaggio avverrà martedì prossimo, in occasione della prima giornata di gara, che si concluderà proprio a Cervia con l’arrivo delle auto alle 21.30 circa. Attraverso via Fantini e Ponte San Giorgio, il convoglio giungerà in città. Le auto del Ferrari Tribute percorreranno via Ospedale per effettuare l’ultimo controllo orario di giornata in piazza Garibaldi, dalla quale proseguiranno poi con un trasferimento libero verso Rimini. L’arrivo delle prime vetture del Cavallino è previsto indicativamente a partire dalle 20.15 per un transito di circa un’ora. Il Museo Viaggiante della 1000 Miglia tornerà invece in piazza Andrea Costa dove gli equipaggi sfileranno per la presentazione alla città cervese ai piedi della Torre San Michele. Le prime auto storiche giungeranno in piazza alle 21.15. La seconda tappa di gara prenderà il via dall’aeroporto di Pisignano.