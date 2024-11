Martedì si discute il passaggio alla Tari

Martedì in consiglio comunale (inizio ore 20), si discuterà, tra le altre cose, di rifiuti. All’ordine del giorno c’è infatti (relatrice l’assessora Federica Bosi) l’istituzione della tariffa corrispettiva in sostituzione della tassa sui rifiuti (vedi articolo a fianco). Il presidente Samuele De Luca illustrerà il regolamento per lo svolgimento delle sedute e degli organi in modalità telematica e streaming; sempre Bosi parlerà di variazioni di bilancio. Il vicesindaco Grandu (dopo sentenze esecutive del giudice di pace) relazionerà su debiti fuori bilancio.