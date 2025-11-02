Martedì su Italia 1 uno speciale sui musei Byron

Martedì prossimo, alle 19, la rubrica di approfondimento ’Mag’ di Studio Aperto, trasmetterà un servizio sui Musei Byron realizzato dall’inviato Vito Giliberto, con una intervista al presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei musei Antonio Patuelli ed un focus sulla visita di Robin Byron (nella foto), pronipote del poeta, assieme alla moglie Robyn nei luoghi che ospitarono dal 1919 al 1821 l’illustre antenato. Giliberto, tra l’altro, curò già in passato un ampio approfondimento sui Musei, trasmesso nella Rubrica ’On air’:

Inoltre il 18 novembre arriveranno Shiori Kazama e Masakatsu Ikeda, due inviati giapponesi rispettivamente della Rivista online Frau e della Rivista online Saporita Web, due media che si occupano in special modo di viaggi, lifestyle e gourmet ma che, grazie al coordinamento dell’APT regionale, hanno voluto inserire i Musei Byron e del Risorgimento nel loro itinerario italiano.

Venerdì intanto è stata inaugurata la mostra dei gioielli in micromosaico nel cortile dei musei dal lato di via Morigia, nell’ambito della Biennale del Mosaico, realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Erano presenti la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, la direttrice dei Musei Alberta Fabbri e la direttrice dell’Accademia di Belle Arti Paola Babini.