Martedì videoconferenza sui risarcimenti per l’alluvione

A pochi giorni dalla pubblicazione delle ordinanze del Commissario straordinario Figliuolo, molti sono ancora i dubbi e le incertezze sull’applicazione delle stesse. Tuttavia, allo scopo di fornire le prime necessarie indicazioni alle aziende che hanno subìto danni per l’alluvione di maggio, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato un webinar per illustrare il contenuto dell’ordinanza n.112023, le modalità per presentare le istanze e fornire le prime indicazioni operative. Il webinar, aperto a tutti, è in programma martedì 12 dicembre alle 18.30, in diretta sul Canale YouTube di Confartigianato della provincia di Ravenna. Info su www.confartigianato.ra.it